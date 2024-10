Jeff Goldblum broni Jurassic World: Dominion: „Trudno zrobić dobry film”

Fot. Materiały prasowe

Jeff Goldblum postanowił stanąć w obronie Jurassic World: Dominion, który po premierze został ostro skrytykowany przez recenzentów. Aktor w rozmowie z Total Film przyznał, że dobrze wspomina pracę przy filmie.

Jeff Goldblum broni Jurassic World: Dominion

Bawiłem się przy nim świetnie i naprawdę miałem frajdę na planie. Podobała mi się praca nad nim i staranie się, by wyszedł jak najlepiej. Wydaje mi się, że sprzedał dużo biletów. Ale wiesz... [śmiech] Każdy ma na ten temat swoje zdanie. Trudno zrobić dobry film.

W chwili pisania tego artykułu Jurassic World: Dominion ma zaledwie 29% pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes ze średnią ocen 4.70 na 10. Za to widzowie byli o wiele łagodniejsi i aż 77% kinomaniaków wspomina seans pozytywnie. Jak widać, pomiędzy tymi dwoma wynikami jest duża przepaść.

Goldblum za to bardzo dobrze wspomina to doświadczenie, a szczególnie ponownie spotkanie z Laurą Dern i Samem Neillem.

Przyznał jednak, że czuł presję, by stworzyć dobry film.

Fot. Materiały prasowe

Co dalej z postacią Jeffa Goldbluma we franczyzie?

Niedługo pojawi się kolejna odsłona franczyzy, zatytułowana Jurassic World Rebirth. W obsadzie nie ma jednak Goldbluma. Na pytanie, co to może znaczyć dla jego postaci, aktor odpowiedział:

Myślę, że Ian Malcolm mógł odjechać w stronę zachodzącego słońca. Być może.

Mimo to, aktor nie odczuwa żalu, ponieważ:

Scarlett Johansson Jonathan Bailey W kolejnej części występują moja przyjaciółkai mój nowy przyjacielz Wicked. Myślę, że przejmują stery. I nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co nam pokażą. Uważam, że to dobry pomysł.