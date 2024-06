Jonathan Bailey trenuje do nowego Jurassic World. Fani: będzie bić się z dinozaurami?

fot. Netflix

Jonathan Bailey opublikował zdjęcie z przygotowania fizycznego do nowej odsłony serii Jurassic World, która jeszcze nie ma tytułu. Wszyscy zgodnie są zdziwieni w mediach społecznościowych, dlaczego aktor to robi i po co. "Czy będzie się bić z dinozaurami?" - to jedno z żartobliwych pytań, które można dostrzec w komentarzach. Ich zdaniem coś takiego nie jest potrzebne w tej serii, bo w pierwszych częściach mieliśmy zwyczajnych ludzi. Wyjątkiem mógł być Chris Pratt, ale ten po prostu już miał dobrą formę fizyczną i nie przygotowywał jej specjalnie na potrzeby roli.

Jonathan Bailey w Jurassic World

Tak wygląda wspomniana fotka:

https://x.com/FilmUpdates/status/1801834185763512512 ROZWIŃ ▼

Co wiemy o nowym Jurassic World?

Na tym etapie produkcji, która ruszyła w Tajlandii wiemy bardzo niewiele. Absolutnie nic oficjalnie nie ujawniono o fabule poza faktem, że ma być to kompletnie nowe i świeże otwarcie dla serii. Za scenariusz odpowiada David Koepp, który napisał go jeszcze w 2023 roku, gdy nikt nie wiedział, że projekt jest w planach. Za kamerą Gareth Edwards.

Scarlett Johansson gra główną bohaterkę. W obsadzie są także Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise oraz David Iacono. Za kamerą stoi Gareth Edwards, znany z filmów Łotr 1 oraz Twórca. Nie powróci nikt z obsady poprzednich części.

Nowy Jurassic World - premiera w kinach w 2025 roku.