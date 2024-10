Jenna Ortega w MCU? Plotki tak sugerują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według sprawdzonego scoopera MyTimeToShineHello, obecnie Jenna Ortega rozmawia z Marvel Studios o większej roli w MCU. Na razie nie wiadomo, jaka postać jest brana pod uwagę. Nie jest to kwestia bycia kandydatką, ale prowadzenia już aktywnych rozmów. Najpewniej wkrótce poznamy więcej informacji na ten temat.

Ciekawostką jest to, że Jenna Ortega wystąpiła w MCU w filmie Iron Man 3 z 2013 roku. Była to rola epizodyczna. W tej fabule Killian porywa prezydenta i chce go zabić, relacjonując zbrodnię na żywo w telewizji. Z Killianem współpracuje wiceprezydent Rodriguez, który liczy na wyleczenie swojej córki za pomocą Extremis. W małą córeczkę wiceprezydenta, która straciła nogę, wciela się właśnie Jenna Ortega. W trakcie kręcenia tych scen miała mniej więcej 10 lat.

Po sukcesach serii Krzyk oraz hitu Beetlejuice Beetlejuice, Ortega jest rozchwytywana. W niedalekiej przyszłości zobaczymy ją w 2. sezonie Wednesday oraz w filmach Klara and The Sun i Death of Unicorn.