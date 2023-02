Joker 2 - statyści skarżą się na warunki pracy. Pójście do toalety zabronione?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Joker 2, czyli inaczej Joker: Folie a deux jest właśnie w trakcie realizacji. Dochodzą jednak głosy, że na planie filmowym panują wyjątkowo ostre zasady, a statyści są z tego powodu bardzo pokrzywdzeni. Jak informuje TMZ muszą oni mierzyć się z ciągłą krytyką szefostwa i to w sytuacjach bardzo przyziemnych. Konflikt tyczy się przede wszystkim podstawowych potrzeb - oddanie moczu i nawodnienie. Statyści są rzekomo pozbawieni wody oraz dostępu do toalety. Podobno skarżyli się, że utknęli na planie na ponad dwie godziny bez możliwości wyjścia do łazienki lub napicia się.

Joker 2 - spór na planie

Sytuację zaostrza fakt długich ujęć zdjęciowych. Te trwają przeważnie od 20 minut do nawet godziny, stąd też pojawia się problem przerwy na toaletę. Jednak doniesienia o złym traktowaniu statystów są niepokojące. Jeden z aktorów został zmuszony do błagania asystenta reżysera o pozwolenie na pójście do łazienki. Gdy wrócił na plan z kubkiem płynu, usłyszał:

Dlaczego pijesz więcej wody? Żebyś musiał znowu iść się wysikać?

Wiadomo również, że inny asystent został podsłuchany, gdy rozprawiał na temat zachowania statystów. Uważał, że aktorzy celowo wychodzą do toalety tak często, a przyczyną ich działań nie jest potrzeba fizjologiczna.

Mało prawdopodobne jest, aby zdarzenia na planie wpłynęły negatywnie na całą produkcję. Wciąż też nie wiadomo, co dokładnie przedstawi nowy Joker.

Joker: Folie à Deux trafi do kin 4 października 2024 roku.