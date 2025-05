Kapitan Marvel jednak wróci w Avengers: Doomsday? Jest pewna poszlaka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Ogłoszenie obsady do Avengers: Doomsday spotkało się z wielkim entuzjazmem fanów, ale i sporym zdziwieniem, ponieważ wielu aktorów i aktorek zabrakło na liście. Nie pojawił się na niej choćby Tom Holland, Hugh Jackman, Ryan Reynolds czy Brie Larson. Wydawałoby się, że te postaci są "pewniakami" do pojawienia w filmie braci Russo, ale tak się nie stało. Innego zdania są liczni informatorzy i scooperzy z Hollywood, których zdaniem wszystkie te osoby (i wiele innych) wystąpią w nadchodzącym superwidowisku Marvela. Możliwe, że występ jednej z aktorek stał się pewniejszy.

Zanim zagrał Boba, mógł pojawić się u boku Spider-Mana. Kim miał być?

Chodzi o Brie Larson, czyli Kapitan Marvel, która debiutowała w tej roli w solowym filmie z 2018 roku, potem występując też w Avengers: Koniec gry, serialu Ms. Marvel oraz kontynuacji swojego osobnego projektu, czyli Marvels. O ile ostatnia z produkcji okazała się niewypałem i ani nie spodobała krytykom ani nie zarobiła wielkich pieniędzy, to Larson miała dalej nadzieję na to, że pojawi się jeszcze w MCU. Podczas kampanii promocyjnej filmu sugerowała, że to nie koniec przygód Carol Danvers, ale nie mogła wówczas wejść w szczegóły.

Aktorka nie dostała swojego krzesełka z Avengers: Doomsday, ale nowe poszlaki wskazują, że może wziąć udział w tym filmie. Zdjęcia do niego są obecnie kręcone w Londynie, a Larson pojawi się w Wielkiej Brytanii przy okazji Comic Con Liverpool. Wydarzenie odbędzie się w listopadzie 2025 roku. Bracia Russo z kolei twierdzili, że zdjęcia do każdego z dwóch nadchodzących filmów z serii Avengers potrwają przez pół roku. To oznacza, że Brie Larson byłaby w Wielkiej Brytanii w czasie kręcenia prawdopodobnie jeszcze Doomsday, a już na pewno Avengers: Secret Wars.

Obsada serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka pokazała, że to możliwe. Obecnie trwają do niego zdjęcia, a niektórzy członkowie zjawili się podczas Comic Con Liverpool w ostatni weekend. Pierwsze takie wydarzenie odbyło się w maju, a drugie będzie mieć miejsce w listopadzie tego roku.

Avengers: Doomsday - potwierdzone postacie