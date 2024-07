© Formula 1

Joseph Kosinski jest twórcą jednego z najlepszych i najlepiej zarabiających filmów ostatnich paru lat. Chodzi oczywiście o Top Gun: Maverick. W tym filmie Tom Cruise i spółka faktycznie latali prawdziwymi samolotami. Reżyser szuka jednych kolejnych wyzwań i znalazł takie w filmie F1, gdzie pierwsze skrzypce odegra Brad Pitt. Pierwszy zwiastun pokazał, czego publiczność może się spodziewać po nadchodzącej produkcji, a Kosinski zapowiada, że to coś, czego przedtem jeszcze nie zrobił. Okazuje się, że wszystko zostało nakręcone w rzeczywistości i na torze pełnym ludzi.

Brad i Damson faktycznie jeździli tymi autami, co samo w sobie jest spektakularne, a oni robili to jeszcze przed tysiącami ludzi na publiczności. Musieliśmy brać to pod uwagę podczas kręcenia, jak i prędkości, z którymi jeździli i wymyślić, jak to w ogóle złapać kamerą. Logistyczna strona tego wszystkiego, to coś, czego jeszcze nie robiłem. Kręciliśmy podczas prawdziwego Grand Prix. Jest kilka aspektów tego filmu, które zmuszają nas do kręcenia w bardzo wąskich okienkach czasowych, do tego na torze wyścigowym między treningami a kwalifikacjami i na dodatek z setkami tysięcy ludzi przed nami.

F1 - co wiemy?

Historia skupia się na doświadczonym kierowcy Formuły 1, który wraca z emerytury, by być mentorem dla nowej drużyny z młodym talentem.

Prace nad filmem wciąż trwają. Podczas tego weekendu Brad Pitt i ekipa udali się na brytyjskie Grand Prix Formuły 1, by kręcić kolejne sceny.

W obsadzie są także Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia oraz Samson Kayo. Jerry Bruckheimer i Chad Oman produkują, a Joseph Kosinski reżyseruje. Obaj panowie poprzednio współpracowali przy Top Gun Maverick. Przy realizacji filmu współpracowała Formuła 1 i cała branża tych wyścigów. Udział swój mają także różne drużyny, kierowcy i promotorzy. Znany kierowca wyścigowy Lewis Hamilton jest producentem.

F1 - premiera 25 czerwca 2025 roku w kinach na całym świecie. Kilka miesięcy później trafi do platformy Apple TV+, ale Apple wszystkie swoje wielkie produkcje najpierw daje do kin.