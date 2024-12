Bill Skarsgård rywalizował z bratem o rolę w Supermanie? Aktor wyjaśnia

fot. 87Eleven // Entertainment Lionsgate

Superman jest obecnie w fazie postprodukcji, ale zanim zaczęły się zdjęcia do filmu media donosiły, że w Lexa Luthora może się wcielić któryś z braci Skarsgård - Bill lub Alex. Ostatecznie rolę dostał Nicholas Hoult.

Natomiast Bill Skarsgård w niedawnym podcaście Happy. Sad. Confused., wyjaśnił czy bracia byli brani pod uwagę do tej ikonicznej roli.

Nie, nie. Byłem w domu i krążyły plotki, że rywalizujemy z Alexem. Pomyślałem sobie: "Nikt do mnie nie zadzwonił!" [śmiech]. Nigdy nie brałem udziału w przesłuchaniu. Nigdy nie rozmawiałem z Jamesem [Gunnem, reżyserem Supermana].

Dodał również, że do tej pory się nie zdarzyło, żeby rywalizował o rolę z Alexem.

W tym roku Billa Skarsgårda mogliśmy oglądać w kiepsko ocenianym Kruku. W lutym polscy widzowie będą mogli go zobaczyć w kinach w horrorze Nosferatu, w którym wcielił się w hrabiego Orloka. Ponadto w 2025 roku będą mieć premierę kolejne produkcje, w których wystąpił, jak: Locked, Emperor oraz serial IT: Welcome to Derry. Do tego szwedzki aktor ma w planach dwa projekty: Lords of War i Dead Man's Wire.

