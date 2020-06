Kandydaci na Prezydenta RP w wersji fantasy. Zobaczcie świetne grafiki

Adam Lapko

Kampanie kandydatów na prezydenta naszego kraju znajdują się na ostatniej prostej. Polityka to walka, jednak pewne osoby udowadniają, że można wrzucić do tej dziedziny odrobinę humoru i artyzmu. Ilustrator Adam Lapko postanowił stworzyć grafiki z sześcioma kandydatami. Są to Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Robert Biedroń. Jednak artysta tym razem przedstawił polityków w klimatach średniowiecznego fantasy między innymi w towarzystwie gryfa czy z mieczem w dłoni. W poniższej galerii możecie obejrzeć grafiki autorstwa Adama Lapko.

Władysław Kosiniak-Kamysz