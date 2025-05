fot. Prime Video

Oh. What. Fun. to świąteczna komedia w reżyserii Michaela Showaltera (Na samą myśl o tobie), w której występują Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria i Joan Chen.

Film jest adaptacją opowiadania Chandler Baker, które zostało opublikowane przez Amazon Original Stories. Produkcja trafi na platformę Prime Video 3 grudnia. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy teaser Oh. What. Fun.

Oh. What. Fun. - teaser

Oh. What. Fun. - fabuła

Film opowiada historię Claire Clauster (Pfeiffer), która jest spoiwem trzymającym jej chaotyczną, kochaną rodzinę razem w każdym okresie świątecznym. Od idealnie lukrowanych ciasteczek po pieczołowicie zapakowane prezenty; nikt nie dekoruje przedpokoju tak jak Claire. Ale w tym roku, gdy jej dorosłe dzieci i rozkojarzony mąż zostają wciągnięci we własne okresowe dramaty, popełniają jeden zasadniczy błąd: zapominają o swojej mamie. Kiedy zdają sobie sprawę, że jej nie ma, Claire wyruszała już na własną świąteczną przygodę — taką, która nie obejmuje gotowania, sprzątania ani koordynowania czyjegoś chaosu. Podczas gdy jej rodzina stara się ją znaleźć i uratować swoje Boże Narodzenie, Claire na nowo odkrywa, co oznaczają święta, gdy w końcu może postawić siebie na pierwszym miejscu.

Za scenariusz odpowiadają Showalter i Baker, która pełni również rolę producentki wykonawczej.

