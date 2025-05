Pierwsze opinie o Karate Kid: Legendy! To napakowany akcją film zrobiony z miłością

fot. Columbia Pictures

Premiera Karate Kid: Legendy zbliża się wielkimi krokami. Pozostało już tylko kilka dni, aż nowy film trafi na duże ekrany kin, dlatego w sieci pojawiły się pierwsze opinie osób, które miały okazję obejrzeć produkcję. Zanim recenzje będą już dostępne w Internecie, sprawdźcie, jak oceniają nadchodzący tytuł krytycy.

Pierwsze oceny widzów o nowej części Karate Kid

Jeszcze nie wiemy, jaki procent "świeżości" Karate Kid: Legendy otrzyma w serwisie Rotten Tomatoes, ale po opiniach widzów, możemy się spodziewać, że będzie on wysoki. Krytycy pozytywnie oceniają nową produkcję, w której znajdziemy znajome emocje znane z poprzednich filmów franczyzy, a także z Cobra Kai. Piszą o świeżości oraz poszanowaniu franczyzy.

Podkreślają, że Karate Kid: Legendy ma w sobie dużo serca i jest on zrobiony z miłości do franczyzy. Chwalą też Bena Wanga w roli Li Fonga, który błyszczy jako główny bohater, wnosząc urok i wdzięk do filmu. Wiele osób pisze, że wzbudza dużą sympatię i posiada ciekawą historię.

Z kolei Jackie Chan jest zabawnym dodatkiem do fabuły, ale Ralph Macchio nie został dostatecznie wykorzystany. Jednak razem na ekranie wypadają świetnie. Z kolei Ming-Na Wen gra z klasą, a Sadie Stanley "dodaje ognia".

Chwalą również "genialną historię" i piszą, żeby zabrać ze sobą chusteczki, ale nie dlatego, że jest to smutny film. Natomiast niektórzy uważają, że niektóre wątki były niepotrzebne, ponieważ odciągały uwagę od głównej historii Li. Zauważają, że film jest skierowany do młodszej widowni, a tematy akceptacji i wytrwałości są pokazane przystępnie, ale nie zostają dogłębnie eksplorowane. Niektórzy piszą, że historia jest bardzo przewidywalna, więc zagorzali fani mogą przejść obok filmu obojętnie, ale reszta widzów go pokocha.

Ponadto walki są elektryzujące, a popisy kaskaderskie oraz choreografia prezentują się olśniewająco. Również imponuje oceniającym ścieżka dźwiękowa. Według opinii Karate Kid: Legendy jest napakowany akcją i ma jej najwięcej ze wszystkich części. Mimo to znajdują się głosy, że film mógłby być nawet nieco dłuższy.

Do tego widzom podobało się to, jak połączono i rozszerzono Miyagi-verse. Zakończenie ma zaskoczyć fanów. Natomiast większość jest zgodna, że chętnie zobaczyliby tych bohaterów jeszcze w przyszłości, ponieważ tak dużo frajdy dostarczyła im ta część.

Karate Kid: Legendy - zdjęcia, zwiastuny, plakaty

Karate Kid: Legendy - pełny zwiastun

Karate Kid: Legendy - fabuła

Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości. [opis Multikina]

W obsadzie znajdują się również Joshua Jackson, Sadie Stanley, Wyatt Oleff i Aramis Knight.

Karate Kid: Legendy - premiera w kinach 30 maja.