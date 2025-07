Nowe nazwisko w obsadzie Harry'ego Pottera. Oto przyszła żona George'a Weasleya

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niemal z dnia na dzień obsada serialowego Harry'ego Pottera od HBO się powiększa. Tym razem Redanian Intelligence informuje o nowym nazwisku, które ma się rzekomo pojawić w obsadzie. To mniejsza postać, ale nadal bardzo dobrze znana fanom książkowych oryginałów.

Do obsady Harry'ego Pottera od HBO dołączyła Asha Soetan. Ma się ona wcielić w Angelinę Johnson. To uczennica Hogwartu należąca do Gryffindoru, która jest o dwa lata starsza od Harry'ego. Później zostaje kapitanką drużyny w Quidditchu, a po wydarzeniach z książek wychodzi za mąż za George'a Weasleya. W filmach wcielała się w nią Danielle Tabor, a potem Tiana Benjamin.

Soetan należy do stałej obsady, więc można się spodziewać, że jej postać będziemy oglądać na przestrzeni całego 1. sezonu i kolejnych prawdopodobnie też.

Harry Potter - co wiadomo o serialu HBO?

Prace na planie rozpoczęły się w Warner Bros. Studios w Leavesden w Wielkiej Brytanii. Dominic McLaughlin gra tytułową rolę, a obok niego w kluczowych rolach zobaczymy Arabellę Stanton (Hermiona) oraz Alastaira Stouta (Ron). Trójka młodych aktorów została wybrana spośród 30 000 osób biorących udział w castingu do roli.

Za sterami serialu Harry Potter stoi Francesca Gardiner w roli showrunnerki. Znana jest z hitu Sukcesja. Na stanowisku reżysera stoi Mark Mylod, który wyreżyseruje wiele odcinków pierwszego sezonu. Współpracuje z showrunnerką nad konstrukcją serialu.

Pierwszy sezon liczy 10 odcinków i oparty jest na pierwszym tomie książkowego cyklu.

