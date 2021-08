Kate - efektowny zwiastun filmu akcji Netflixa. Walki twórców Johna Wicka

fot. Netflix

Kate to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana, znanego z produkcji fantasy Łowca i Królowa Lodu. Autorem scenariusza jest Umair Aleem. Producentem jestDavid Leitch, współtwórca Johna Wicka, a za sceny akcji odpowiada jego grupa kaskaderów z 87Eleven, czyli ta sama ekipa co pracowała przy trylogii John Wick. Jest to drugi film tej grupy w 2021 roku po hicie Nikt.

Kate - zwiastun

Kate - o czym film?

Bezwzględna zabójczyni zostaje otruta. Ma kilkanaście godzin przed nieuchronną śmiercią, aby zemścić się na wszystkich, którzy zaszli jej za skórę. Nieoczekiwanie nawiązuje jednak więź z córką jednej ze swoich dawnych ofiar.

W obsadzie są Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson, Tadanobu Asano oraz Michiel Huisman. W ekipie jest też Elísabet Ronaldsdóttir, montażystka filmów akcji John Wick oraz Atomic Blonde.

Kate - premiera w Netflixie odbędzie się 10 września.

