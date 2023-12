Kevin sam w domu - jak bogaci byli McCalisterowie? Mamy wyliczenia!

Źródło: 20th Century Fox

Kevin sam w domu ma już 33 lata. Do tej pory jednak nigdy nie wiedzieliśmy, jak bogaci byli McCallisterowie. W końcu mieli gigantyczny dom, a na świąteczne wakacje pojechali do Paryża. Dzięki współpracy New York Times z ekonomistami z Banku Rezerwy Federalnej z Chicago - obliczono, jak bogaci byli McCallisterowie. Za analizę odpowiadają Max Gillet, Cindy Hull oraz Thomas Walstrum.

Kevin sam w domu - zarobki McCallisterów

Okazuje się, że dom McCallisterów to prawdziwa posiadłość, która mieście się na przedmieściach Chicago w miejscowości Winnetka. Dzięki temu ekonomiści dotarli do prawdziwych danych z lat 90., które mówią nam, ile ona była wówczas warta. Brali pod uwagę też ceny opłacania rat za hipotekę, ubezpieczenie i podatki.

Według ich analizy wynika, że gospodarstwo domowe w 1990 roku musiało mieć roczny przychód 305 tysięcy dolarów (albo 665 tysięcy dolarów na 2022 rok), aby móc sobie pozwolić na taki dom. To oznacza, że tyle McCallisterowie zarabiali i stąd też wiemy, jak byli bogaci. Biorąc pod uwagę, że zamieszkująca tam rodzina nie wydawała więcej niż 30% przychodów na codzienne wydatki. To oznacza, że na taką posiadłość stać zaledwie 1% mieszkańców rejonu Chicago z najwyższym rocznym dochodem.

Dodano także, że aby zakupić tę posiadłość w 2022 roku trzeba było zapłacić 2,4 mln dolarów. Według portalu zajmującego się nieruchomościami realtor.com ten dom mieści się w jednej z najdroższych lokalizacji w Stanach Zjednoczonych.

Jak informowaliśmy, według książki opartej na scenariuszu Johna Hughesa, tata, Peter McCallister, był świetnie prosperującym biznesmenem (bardzo prawdopodobne, że day traderem), a mama, Kate McCallister, była projektantką mody, co również wyjaśnia obecność manekinów w domu. Autor powieści Todd Strasser mówił swego czasu, że McCallisterowie są z wyższej klasy średniej, ale nie są super bogaci.

