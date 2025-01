Czy 28 lat później psuje kanon serii? Inspiracją dla filmu był... Brexit

fot. Columbia Pictures

W tym roku na wielki ekran powróci jedna z kultowych serii z zombie w roli głównej. Chociaż na występ Cilliana Murphy'ego będzie trzeba poczekać przynajmniej do kolejnej części, a może i zwieńczenia zaplanowanej trylogii o apokalipsie dziejącej się w Wielkiej Brytanii, to fani nadal są ciekawi tego, co tym razem Danny Boyle im zaprezentuje.

Czy 28 lat później psuje kanon serii

Dlaczego aktorka była przerażona podczas kręcenia 28 dni później?

Wielu fanów było zdziwionych doniesieniami na temat filmu 28 lat później. Zakończenie drugiej części, czyli 28 tygodni później pokazało żywe trupy w Paryżu, tymczasem najnowsza odsłona wyraźnie sugeruje (wraz z wypowiedziami twórców), że epidemia nieumarłych została ograniczona wyłącznie do terenów należących do Wielkiej Brytanii. Alex Garland, reżyser filmu, a także Danny Boyle i producent Andrew Macdonald wypowiedzieli się w tej sprawie na łamach Empire. Okazuje się, że jednym z powodów był... Brexit.

ALEX GARLAND: Nie miałem w głowie Covida, bo to było zbyt świeże, ale Brexit już tak. Szczególnie pod względem tego, jak reszta świata zaczęła postrzegać Wielką Brytanię. [W filmie] glob odwrócił plecy, przestał patrzeć w tym kierunku. ANDREW MACDONALD: Nic ani nikt nie może wejść ani wyjść z Wielkiej Brytanii. Wszystko zostało zatrzymane. ALEX GARLAND: 28 lat później nie gryzie się z 28 tygodni później, ale "kanon" to nie jest słowo, które pasuje do Danny'ego Boyle'a. DANNY BOYLE: To nie jest rozpisane, jak naukowa formuła.

28 lat później – fabuła, data premiery

Prawie trzy dekady po tym, jak zaraza wydostała się z laboratorium wojskowego, ludzie zmuszeni są żyć pod rygorystyczną kwarantanną. Nawet pomimo tego niektórzy starają się przetrwać pośród zarażonych. Mała grupa ocalałych mieszka na wyspie połączonej z stałym lądem jednym, dobrze bronionym przejściem. Kiedy grupa śmiałków opuszcza to miejsce, odkrywają tajemnice, cuda i grozę.

Premiera kinowa 28 lat później została zaplanowana na 20 czerwca.