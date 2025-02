Death Stranding 2 - kiedy nowe informacje? Hideo Kojima poprowadzi panel poświęcony grze

fot. Kojima Productions

Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie sugerujące, że Hideo Kojima pracuje nad nowym zwiastunem Death Stranding 2. Teraz zaś otrzymaliśmy konkretną informację dotyczącą wydarzenia, w którego trakcie poznamy nowe szczegóły dotyczące tej wyczekiwanej produkcji.

Na oficjalnej stronie Kojima Productions zapowiedziano, że Kojima będzie gościem festiwalu SXSW 2025 odbywającego się w Austin w Stanach Zjednoczonych. 9 marca poprowadzi on panel zorganizowany we współpracy z PlayStation, który w całości poświęcony będzie Death Stranding 2. To właśnie tam mają zostać ujawnione nowe informacje. Niewykluczone, że zobaczymy kolejny zwiastun, a być może także poznamy datę premiery. Warto bowiem przypomnieć, że na razie wiadomo jedynie tyle, że debiut gry planowany jest na ten rok, ale żaden konkretny termin jeszcze nie padł.

