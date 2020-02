Killers of the Flower Moon - Netflix przejmie nowy film Scorsese?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Killers of the Flower Moon to kolejny, reżyserski projekt Martina Scorsese oparty na książce non-fiction autorstwa Davida Granna wydanej w Polsce pod tytułem Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI. Film ma powstać dla Paramount Pictures. Jednak teraz pojawiła się ciekawa plotka. Otóż Scorsese ma rozważać przejście ze swoim projektem do Netflixa, dla którego stworzył Irlandczyka. Wszystko przez budżet, który nie daje spać producentom z Paramount. Film ma bowiem kosztować 225 mln dolarów i są to same koszty produkcji. Netflix w tym wypadku miałby być bardziej skłonny wyłożyć taką kwotę. Na razie są to oczywiście spekulacje. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Książka opowiada prawdziwą historię morderstw członków plemienia Indian Osage w Oklahomie, które wydarzyły się po odnalezieniu na ich ziemi ropy naftowej. Chodzi o spisek, chciwość i zbrodnie w narodzie indiańskim, które eskalowały do tego stopnia, że musiał interweniować rząd federalny. Śledztwo w tej sprawie prowadził słynny J. Edgar Hoover.

Killers Of The Flower Moon - premiera w 2021 roku.