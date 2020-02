Killers Of The Flower Moon - do jakiego gatunku będzie należał film? Scorsese odpowiada

Killers of the Flower Moon to kolejny reżyserski projekt Martina Scorsese. To adaptacja książki non-fiction autorstwa Davida Granna wydanej w Polsce pod tytułem Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI. Ekipa wejdzie na plan filmu w marcu. W jednym z ostatnich wywiadów Scorsese wypowiedział się na temat gatunku tej produkcji. Stwierdził, że jak najbardziej można ją nazwać westernem. Będziemy mieć w nim do czynienia z kowbojami, którzy jednak poruszają się samochodami, a cała historia będzie skupiać się na plemieniu Indian Osage. W obsadzie znajdują się już Leonardo DiCaprio oraz Robert De Niro.

Książka opowiada prawdziwą historię morderstw członków plemienia Indian Osage w Oklahomie, które wydarzyły się po odnalezieniu na ich ziemi ropy naftowej. Chodzi o spisek, chciwość i zbrodnie w narodzie indiańskim, które eskalowały do tego stopnia, że musiał interweniować rząd federalny. Śledztwo w tej sprawie prowadził słynny J. Edgar Hoover.

Killers Of The Flower Moon - premiera w 2021 roku.