Venom 3 idzie jak burza w box office. Kolejne miliony dolarów na koncie

Venom 3: Ostatni taniec po raz kolejny dominuje weekendowy box office w Ameryce Północnej, osiągając wynik 16,2 mln dolarów. Tym razem film zanotował jedynie 37% spadku frekwencji, co jest doskonałym wynikiem, przypisywanym pozytywnym opiniom widzów. Łączne wpływy na rynku amerykańskim wynoszą obecnie 114,8 mln dolarów.

Venom 3 – światowy box office

Analitycy box office zwracają uwagę na wyjątkowo niskie spadki frekwencji na światowych rynkach. W miniony weekend film zarobił 33 mln dolarów w 66 krajach, co podniosło jego globalne przychody do 279,4 mln dolarów. Łącznie Venom 3 zgromadził już 394,2 mln dolarów przy budżecie 120 mln, co stanowi duży sukces komercyjny dla Sony Pictures.]

Best Christmas Pageant Ever – box office

Best Christmas Pageant Ever okazał się niespodzianką weekendu, zajmując drugie miejsce z wynikiem 11,1 mln dolarów. Mimo skromnego budżetu (poniżej 10 mln dolarów), produkcja odniosła sukces, potwierdzając popularność filmów religijnych w Ameryce Północnej.

Heretic – box office

Horror Heretic uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 11 mln dolarów. Produkcja studia A24, której budżet wyniósł około 10 mln dolarów, prawdopodobnie osiągnie zysk. Film jest obecnie dostępny tylko na rynku amerykańskim.

Czerwona jedynka – box office

Świąteczna produkcja Czerwona jedynka zadebiutowała na 75 rynkach (w tym w Polsce), osiągając wynik 26,6 mln dolarów, zgodnie z przewidywaniami. W Ameryce Północnej i innych krajach film zadebiutuje 15 listopada.