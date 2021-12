Kim jest Nawalny? Ta książka pomoże Ci zrozumieć współczesną Rosję

Zysk i S-ka

Wydawnictwo Zysk i S-ka planuje wydać w styczniu książkę zatytułowaną Nawalny. Nemezis Putina? Przyszłość Rosji? Trójka autorów (Jan Matti Dollbaum , Morvan Lallouet, Ben Noble) bierze na warsztat postać rosyjskiego działacza i polityka, by za jego sprawą naświetlić aktualną sytuację polityczną w Rosji.

Książka zostanie wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, będzie liczyć 296 stron, a jej cena została ustalona na 49,90 zł.

Oto okładka i opis książki Nawalny. Nemezis Putina? Przyszłość Rosji?:

Źródło: Zysk i S-ka

Kim jest Aleksiej Nawalny? Po próbie otrucia w sierpniu 2020 roku i przewiezieniu na leczenie do Niemiec polityk wrócił do Rosji na początku 2021 roku, wiedząc, że niemal na pewno trafi do więzienia. Jego natychmiastowe zatrzymanie na lotnisku i szybkie osądzenie jeszcze raz udowodniło, jak bardzo boi się go obecna rosyjska władza.

Postać Nawalnego budzi w Rosji skraje emocje. Dla jednych jest bohaterem walki o demokratyczne przemiany w kraju. Dla innych – zdrajcą ojczyzny. Jeszcze inni nie mogą mu wybaczyć dawnych poglądów nacjonalistycznych. Autorzy biografii Aleksieja Nawalnego poruszają wiele aspektów jego kariery politycznej: od śledztw antykorupcyjnych, które przyniosły mu sławę i popularność, przez ewolucję jego poglądów politycznych, po założenie ruchu politycznego i zostanie drugą najważniejszą postacią w rosyjskiej polityce, człowiekiem, który ma wpływ na wydarzenia nawet zza krat. Możemy zobaczyć także, jak strategie, stosowane zarówno przez Nawalnego, jak i Kreml, ukształtowały i zmieniły obie strony.

Aby zrozumieć współczesną Rosję, trzeba zrozumieć Aleksieja Nawalnego.