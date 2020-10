Kim jest Snoke? Nowa książka ze Star Wars podaje nowe szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney/Lucasfilm

Kim jest Snoke? Z filmów wiemy, że był on sklonowaną postacią, którą kontrolował Imperator Palpatine. Dzięki The Star Wars Book, która wchodzi do amerykańskich księgarń 20 października poznajemy nowe informacje o tym antagoniście.

Książka potwierdza, że Snoke był sztucznie stworzoną istotą przez Palpatine'a w celu przygotowania gruntu pod swój powrót. Choć to już wiedzieliśmy, gdyż sugerował to film, ostatecznie ta informacja dementuje teorie o opętaniu kogoś przez Imperatora.

Ważną i nową informacją jest jednak to, że Snoke miał wolną wolę, ale Darth Sidious po prostu wpływał na jego decyzję i cele, które były istotne dla planu Imperatora. Książka sugeruje nawet, że sam Snoke mógł nie znać prawdy o samym sobie.

