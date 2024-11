Alan Wake 2 - świetne oceny to nie wszystko? Gra nadal na siebie nie zarobiła

fot. Remedy Entertainment

W swoim najnowszym raporcie finansowym Remedy wskazuje, że Alan Wake 2 zwrócił już „większość” kosztów związanych z produkcją i promocją w okresie lipiec-wrzesień 2023 roku. Prezes studia, Tero Virtala, potwierdził, że do pełnej rentowności jeszcze trochę brakuje, lecz jest przekonany, że rosnąca popularność gry oraz dodatki mogą przyspieszyć osiągnięcie tego celu.

Gra, która łączy w sobie elementy survival-horroru z wciągającą fabułą i mrocznym klimatem, spotkała się z entuzjastycznym odbiorem zarówno krytyków, jak i fanów serii. Alan Wake 2 cieszy się dużym zainteresowaniem, a Remedy zainwestowało również w rozszerzenia fabularne, takie jak Lake House, które mają szansę zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć nowych graczy.

Pomimo wyzwań związanych z Alan Wake 2, Remedy nie zamierza rezygnować z ambitnych planów na przyszłość. Studio ogłosiło niedawno podpisanie istotnej umowy finansowej z Annapurna Interactive. Zgodnie z ustaleniami, Annapurna pokryje 50% kosztów produkcji Control 2 w zamian za prawa do adaptacji uniwersów Control oraz Alan Wake na potrzeby filmów i seriali.

Przyszłość rysuje się obiecująco także w kontekście nowych projektów. W ramach Xbox Partner Preview zaprezentowano FBC: Firebreak, co jest dowodem na to, że produkcja ta idzie zgodnie z planem. Projekt ten wydaje się być zaawansowany i ma trafić na rynek w 2025 roku. To najbliższa premiera w portfolio Remedy.

W raporcie Remedy podzieliło się również aktualizacjami na temat innych wyczekiwanych produkcji. Control 2, kontynuacja wielokrotnie nagradzanego hitu z 2019 roku, jest obecnie na etapie gotowości produkcyjnej. Wiele kluczowych funkcji zostało już wdrożonych, a zespoły testują różne procesy i narzędzia w ramach przygotowań do pełnej produkcji, która ma się rozpocząć w 2025 roku.

Podobnie ambitny projekt to remake kultowych gier Max Payne 1 & 2, który Remedy realizuje wspólnie z Rockstar Games. Studio poinformowało, że prace nad odświeżoną wersją obu gier przebiegają stabilnie, a zespół deweloperski stopniowo osiąga ważne kamienie milowe. Mimo to, obie gry wciąż są daleko od premiery.