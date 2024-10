Zwiastun filmu biograficznego o Bobie Dylanie. Timothee Chalamet idzie po Oscara?

Fot. Materiały prasowe

Bob Dylan doczekał się hollywoodzkiego filmu biograficznego pod tytułem Kompletnie nieznany. Za kamerą stoi James Mangold, który ma na koncie już docenianą i popularną biografię muzyka z podobnego okresu. Chodzi o Spacer po linie z 2005 roku, który opowiadał życiu Johnny'ego Casha. Co ciekawe, postać Casha pojawia się w zwiastunie nowego filmu. Boba Dylana gra Timothée Chalamet.

Kompletnie nieznany - zwiastun

Kompletnie nieznany - opis fabuły, obsada, premiera

Historia osadzona jest w społeczności muzycznej Nowego Jorku w latach 60. Bohaterem jest 19-latek z Minnesoty imieniem Bob Dylan. Jest to historia jego wielki sukcesu i pokazania tego, co na to wpłynęło. Dowiemy się, dlaczego stał się światową sensacją z kulminacją podczas przełomowego koncertu na festiwalu Newport Folk Festival w 1965 roku.

W obsadzie są również Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz oraz Scoot McNairy

Za scenariusz odpowiadają Jay Cocks, dwukrotnie nominowany do Oscara scenarzysta za filmy Gangi Nowego Jorku i Wiek niewinności oraz sam reżyser James Mangold. W ostatnich latach zrobił on między innymi wybitny i chwalony film komiksowy Logan: Wolverine.

Premiera w USA odbędzie się w pierwszy dzień świąt w grudniu. Film trafi do polskich kin dopiero 17 stycznia 2025 roku.