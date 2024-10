Call of Duty: Black Ops 6 nadciąga. Zwiastun premierowy już w sieci

fot. Activision

Choć do debiutu Call of Duty: Black Ops 6 na sklepowych półkach zostały jeszcze ponad dwa tygodnie, to twórcy i wydawca już teraz zdecydowali się opublikować w sieci zwiastun premierowy. W krótkim, bo trwającym nieco ponad minutę materiale zawarto sceny zarówno z rozgrywki, jak i filmowych przerywników. W wideo nie zabrakło również obowiązkowego przypomnienia o zawartości droższego wydania z podtytułem Vault Edition, które zawiera dodatkową zawartość cyfrowym, w tym między innymi pakiety Hunters vs Hunted Operation Pack czy Woods Operation Pack.

Call of Duty Black Ops 6 - zwiastun premierowy

Przypominamy, że premiera Black Ops 6 została zaplanowana na 25 października tego roku. Najnowsza odsłona serii Call of Duty dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Abonenci Xbox Game Pass będą mogli pobrać ten tytuł bez dodatkowych opłat: w pakiecie Core dostępny będzie tryb sieciowy, w Game Pass for Console - kampania fabularna, a Ultimate pozwoli na zapoznanie się z całą dostępną zawartością (kampania fabularna, multiplayer, Zombie)