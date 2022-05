Kontrola - znamy datę premiery 4. i jednocześnie finałowego sezonu

foto. Player

Uczestnicy tegorocznego Serialconu mogli przedpremierowo obejrzeć pierwszy odcinek 4. i zarazem finałowego sezonu serialu Kontrola. Wtedy jednak twórcy nie chcieli zdradzić, kiedy zadebiutuje on na platformie Player. Jak udało nam się ustalić, nastąpi to 1 czerwca. Wtedy to właśnie wszystkie sześć zrealizowanych odcinków zostaną udostępnione polskim widzom. Co więcej, tego samego dnia wszystkie cztery sezony będą dostępne w bibliotece platformy Discovery+ w każdym kraju, gdzie ten serwis jest dostępny.

W nowym sezonie gościnnie pojawią się Cezary Żak, Dorota Stalińska, Robert Gonera, Jędrzej Hycnar, Areta Szpura oraz Katarzyna Zillmann. Główne rolę niezmiennie zagrają Ewelina Pankowska i Adrianna Chlebicka.

Kontrola to etiuda szkolna autorstwa i w reżyserii Nataszy Parzymies, studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej. Serial opowiada o skomplikowanej relacji łączącej dwie główne bohaterki – Majkę (Ewelina Pankowska) i Natalię (Adrianna Chlebicka), które przypadkowo spotykają się podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, na którym pracuje Natalia.

Serialcon 2022

Autorka postanowiła, że produkcja nie będzie tylko projektem studenckim, ale zadebiutuje także na platformie YouTube; to dlatego w bardzo szybkim czasie zdobyła ona uznanie milionów widzów na całym świecie. Twórcy postanowili bowiem dodać do niego napisy w języku angielskim, co znacząco zwiększyło grupę odbiorców. Nagle okazało się, że serial pokochali ludzie w Hiszpanii, Francji, Włoszech, USA, a nawet w Portugalii i Chinach. Akcja produkcji zaczyna się na lotnisku, gdzie podczas kontroli wpadają na siebie dwie dziewczyny, które kiedyś łączyło wielkie uczucie. Wszystkie wspomnienia wracają i dotychczasowe życie bohaterek bardzo się komplikuje. Produkcja została szybko przejęta przez Playera, który postanowił zrealizować trzy kolejne sezony.