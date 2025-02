Tides of Annihilation - zobaczcie ponad 10 minut rozgrywki. Efektowna akcja we współczesnym Londynie

fot. Eclipse Glow Games

Na lutowym PlayStation State of Play zaprezentowano pierwszy zwiastun Tides of Annihilation. Co ciekawe, na pokazanie znacznie obszerniejszego materiału z rozgrywki nie musieliśmy długo czekać. Poniżej możecie zapoznać się z trwającym niemal 12 minut wideo, które pokazuje między innymi eksplorację, starcia z przeciwnikami oraz potyczkę z jednym z bossów.

Tides of Annihilation to trzeciosobowa gra akcji inspirowana legendami arturiańskimi. Gracze wcielą się w bohaterkę o imieniu Gwendolyn, która przemierza współczesny Londyn zaatakowany przez mroczne siły. Za rozwój tej produkcji odpowiada chińskie studio Eclipse Glow Games. Twórcy obiecują, że ich dzieło zaoferuje spektakularny i dynamiczny system walki, a także wielu potężnych wrogów do pokonania.

Gra zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.