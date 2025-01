The Brave and The Bold - nowe informacje. Film może być powiązany z Batmanem Matta Reevesa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Comics

W ostatnich tygodniach wiele mówi się o filmie The Brave and the Bold, który ma wprowadzić postać Batmana do nowo utworzonego uniwersum DCU. Wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w Mrocznego Rycerza, a Matt Reeves i James Gunn nie skomentowali plotek dotyczących możliwości dołączenia Roberta Pattinsona do tej franczyzy. Dodatkowo wcześniej pojawiały się doniesienia, że reżyser Andy Muschietti w ogóle nie kontaktował się z prezesem DC Studios, odkąd ten rozpoczął pracę nad Supermanem.

The Brave and the Bold powiązany z Batmanem Reevesa?

Znane konto fanowskie na X, @DCFilmNews, opublikowało nową informację w sprawie nadchodzącego filmu. Z ich źródeł wynika, że wcześniejsze doniesienia były fałszywe - Andy Muschietti i James Gunn regularnie ze sobą rozmawiają, choć nie spotkali się osobiście od czasu kręcenia Supermana.

- The Brave and the Bold jest nadal w fazie produkcji i nie będzie częścią uniwersum Matta Reevesa.

Oczywiście tę informację wciąż należy traktować jako plotkę. Data premiery projektu wciąż nie jest znana, natomiast The Batman Part II zadebiutuje dopiero w 2027 roku.

