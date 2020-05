Królowa Śniegu - Disney stworzy aktorski film na podstawie bajki

Według raportu DisInsider Disney pracuje nad aktorską, filmową adaptacją klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena Królowa Śniegu. Kristin Burr będzie producentką projektu. Co ciekawe dwa filmy z serii Kraina lodu zostały luźno oparte o tę baśń, jednak film nie będzie adaptacją tych animacji, a bliższą oryginałowi wersją. Widowisko ma mieć kinową premierę a następnie trafić na Disney+.

Baśń opisuje losy dwójki dzieci, Kaja i Gerdy. Żyły one w przyjaźni aż do dnia, w którym do oka Kaja wpada kawałek rozbitego, diabelskiego zwierciadła. Od tamtej pory zaczął on postrzegać to co piękne i dobre na świecie jako brzydkie i złe. Do tego stał się dzieckiem złośliwym i okrutnym, które znalazło się pod wpływem tytułowej Królowej Śniegu, z którą odszedł w nieznane. Gerda wyrusza w podróż, aby uratować przyjaciela.