Dlaczego Fantastyczna 4 nie nawiązała do sceny po napisach Thunderbolts*?

Zarówno scena po napisach Thunderbolts*, jak i Fantastycznej Czwórki wprowadza widzów do Avengers: Doomsday. W tej pierwszej widzieliśmy, jak Nowi Avengers dostrzegają tajemniczy statek lecący w stronę Ziemi, który okazał się statkiem Fantastycznej Czwórki. Fabuła widowiska o rodzinie Marvela w ogóle do tego nie nawiązała i o to zapytano reżysera Matta Shakmana w rozmowie z CinemaBlend.

Fantastyczna Czwórka w Thunderbolts*

Zdaniem Shakmana powodem jest kręcenie sceny po napisach po zakończeniu prac nad filmem Fantastyczna 4. Obie wspomniane sceny po napisach zostały przygotowane w kwietniu 2025 roku na planie Avengers: Doomsday i wyreżyserowali je bracia Russo. Wygląda na to, że w obu przypadkach decyzje o tym, co zobaczymy w scenach po napisach, zapadły bardzo późno.

– Scena po napisach Thunderbolts* także została zrealizowana dość późno podczas procesu realizacji, więc to nie było coś, co znałem, ponieważ nie została wymyślona w czasie, gdy pracowaliśmy nad scenariuszem. Często używam metafory, że jest to wyścig sztafetowy. Przekazujesz pałeczkę – biegniesz swoją turę tak szybko, jak możesz, i robisz, co możesz, ze swoją wersją Fantastycznej Czwórki z Ziemi 828, a następnie ją przekazujesz dalej – w tym przypadku do braci Russo.

Nie wiemy więc, co sprawi, że Fantastyczna Czwórka użyje swojej rakiety, by dostać się do Ziemi 616. Spekuluje się, że może to mieć związek z zainteresowaniem Franklinem Richardsem przez Doktora Dooma.

Bracia Russo cieszą się z reakcji fanów Marvela na scenę po napisach Fantastycznej 4. Wrzucili montaż różnych reakcji nagranych przez widzów w kinie.

Avengers: Doomsday – premiera 18 grudnia 2026 roku.