David Cronenberg węszy spisek w Hollywood. Istniała kampania przeciwko Adrienowi Brody’emu?

Ostatnia gala Oscarów nie uniknęła kontrowersji. Na samym początku 2025 roku montażysta filmu The Brutalist, Dávid Jancsó, zdradził iż w produkcji korzystano z narzędzi AI do poprawienia głosów Adriena Brody'ego i Felicity Jones, gdy ci mówili w języku węgierskim. Spotkało się to z ogromną krytyką publiczności w mediach społecznościowych i odbiło szerokim echem w świeci mediów. Wiele osób przewidywało, że może to kosztować Brody'ego nagrodę, ale tak się nie stało. To właśnie on otrzymał statuetkę za Najlepszego aktora pierwszoplanowego. Poza tym The Brutalist wygrał w jeszcze dwóch kategoriach - Najlepsza muzyka i Najlepsze zdjęcia.

Występu Brody'ego i wspomnianych praktyk postanowił obronić David Cronenberg, czyli legendarny reżyser specjalizujący się w horrorach. Cronenberg pojawił się w London’s Royal Festival Hall, gdzie przez trzy i pół godziny prowadził rozmowę z Howardem Shorem, kompozytorem i swoim wieloletnim współpracownikiem.

Był pewien skandal z The Brutalist. - mówił Cronenberg. - Była dyskusja na temat Adriena Brody'ego. Podobno użyli sztucznej inteligencji do ulepszenia jego akcentu. Myślę, że to była kampania wymierzona w The Brutalist i pochodząca od innych nominowanych do Oscara. To bardzo w stylu Harvey'ego Weinsteina, chociaż nie było go w pobliżu.

Ciągle bawimy się głosami aktorów. W przypadku Johna Lone'a [z filmu M. Butterfly] podniosłem mu w postprodukcji ton głosu, a potem, gdy okazało się, że jest mężczyzną, obniżyłem go z powrotem do naturalnego brzmienia. To po prostu część kręcenia filmów.