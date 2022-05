Królowa - zwiastun polskiego serialu Netflixa. Andrzej Seweryn jako drag queen

Netflix

Andrzej Seweryn zagra główną rolę w nowym mini serialu Netflixa zatytułowanym Królowa. Produkcja przedstawi historię emerytowanego krawca Sylwestra (Andrzej Seweryn), który pięćdziesiąt lat temu opuścił Polskę, by zamieszkać w Paryżu. Obecnie dorabia jako drag queen. Pewnego dnia dostaje list, który stawia go przed trudnym wyborem. Jego autorką jest wnuczka, Izabela. Dziewczyna prosi go o pomoc – jej matka, a jego córka, Wioletta, której nigdy nie poznał, jest śmiertelnie chora i potrzebuje przeszczepu nerki. Po powrocie Sylwester zmierzy się z przeszłością, a będzie to bardzo trudne.

Według twórców jest to opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. Do sieci trafił pierwszy zwiastun. Zobaczcie.

Reżyserem serialu jest Łukasz Kośmicki, za scenariusz odpowiadają Arni Asgeirsson i Kacper Wysocki. W obsadzie oprócz Andrzeja Seweryna zobaczymy także Julię Chętnicką i Marię Peszek.

Premiera serialu 23 czerwca 2022 roku na platformie Netflix.