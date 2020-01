Kruk - projekt jest nadal w planach. Sony pracuje nad filmem

Reboot filmu Kruk z 1994 roku to projekt, o którym mowa w Hollywood już od dobrych kilku lat. W 2018 roku wyglądało na to, że produkcja w końcu po wielu perypetiach powstanie. Wówczas z filmem związany był reżyser Corin Hardy, a Jason Momoa miał zagrać główną rolę. Jednak ostatecznie obydwaj panowie odeszli z projektu. Wczoraj portal Bloody Disgusting poinformował, że Sony nadal planuje stworzyć produkcję i przerabia teraz pomysł ponownego uruchomienia projektu. Podobno trwają poszukiwania scenarzystów, reżysera i przede wszystkim gwiazdy filmu. Póki co jednak należy tę informacje traktować z dystansem. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Kruk to komiks stworzony przez Jamesa O'Barra, któremu sławę przyniosła wspomniana adaptacja z 1994 roku. Bohaterem produkcji jest muzyk, Eric Draven, który zostaje zamordowany wraz z narzeczoną przez bandę oprychów. Rok później, w rocznicę śmierci, powraca z martwych i postanawia zemścić się na swoich oprawcach.