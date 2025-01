fot. Apple TV+

Wymyślne przypadki Dicka Turpina to serial Apple TV+, który debiutował z 1. sezonem w marcu 2024 roku. W tytułowego bohatera wcielał się Noel Fielding. Historia o rabusiu została pozytywnie przyjęta przez publiczność (78% w serwisie Rotten Tomatoes) i krytyków (84%).

Od jakiegoś czasu trwały zdjęcia do 2. sezonu produkcji, ale nieoczekiwanie ta została... anulowana. Poinformował o tym The Sun. Zdjęcia były już skończone w 3/4, ale Noel Fielding odszedł z produkcji. Zdaniem The Sun aktor po przerwie świątecznej miał po prostu nie wrócić i nie przychodzić na plan zdjęciowy. Powody takiej decyzji są obecnie nieznane.

W tej sprawie skontaktowano się już z Apple oraz reprezentantami Fieldinga, ale do tej pory nie pojawił się żaden odzew. Będziemy Was informować o aktualizacjach w tej sprawie.

Wymyślne przypadki Dicka Turpina - opis fabuły

Dick jest naprawdę znanym bandytą, którego sukces definiowany jest głównie przez jego urok, bycie urodzonym showmanem i wspaniałą fryzurę.