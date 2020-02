Książka twórcy serialu BoJack Horsman wkrótce w Polsce

Już 11 marca do księgarń trafi debiutancka książka twórcy kultowego serialu BoJack Horseman. Raphael Bob-Waksberg w zbiorze Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii oferuje to, z czego zasłynęła produkcja Netflixa: rozbawia, zaskakuje, porusza.

Czy opowiadania o miłości mają wspólnego z gadającym koniem? Nic a nic – poza genialnym humorem, brutalną szczerością, błyskotliwością i fantastyczną absurdalnością.

Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii ukaże się nakładem wydawnictwa Insignis. Oto okładka i opis książki:

Źródło: Insignis

Napisane z ciętym czarnym humorem – znakiem rozpoznawczym BoJacka Horsemana – opowiadania Boba-Waksberga doprowadzą cię do śmiechu, płaczu i emocjonalnego rozedrgania, pozostawiając w niewygodnie rozkosznym uznaniu dla twórcy. W „Przenajświętszej i najpomyślniejszej uroczystości” zaręczona para młodych ludzi zmuszona jest uporać się z wsadzającymi nosa w nie swoje sprawy krewnymi, którzy dyktują stosowną liczbę kozłów do ofiarowania podczas ślubu. „Przegapione połączenie – m4w: mężczyźni szukają kobiet” to tragikomiczna opowieść o dwójce singli dojeżdżających metrem do pracy, wciąż nie potrafiących nawiązać upragnionego kontaktu. A w „Więcej ciebie, którym już jesteś” zmagający się z trudnościami pracownik parku rozrywki utrzymanego w tematyce zmarłych prezydentów dowiaduje się, że miłość może być genetycznie modyfikowana.