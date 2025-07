Nowy Ghost Recon z istotną zmianą? Ubisoft ma szykować technologiczny powrót do korzeni

fot. Ubisoft

Tom Henderson, dziennikarz serwisu Insider-Gaming, w najnowszym odcinku podcastu Insider Gaming Weekly ujawnił ciekawą informację na temat jednej z serii Ubisoftu – Tom Clancy's Ghost Recon. Z jego słów wynika, że w nadchodzącej grze twórcy mieli zrezygnować z własnych silników graficznych, Anvil i Snowdrop, na rzecz innego narzędzia.

Nowa odsłona Ghost Recon ma — według Hendersona — powstawać na Unreal Engine 5. Można to uznać za swoisty powrót do korzeni, ponieważ wcześniejsze wersje tego silnika były wykorzystywane m.in. w wydanym w 2004 roku Ghost Recon 2 (UE2), a także w takich produkcjach jak EndWar i Rainbow Six Vegas (UE3).

Ta gra przechodzi na Unreal Engine. W Ghost Recon korzystano z Unreal Engine w przeszłości, ale potem porzucono go na rzecz Anvil i Snowdrop. Nie wiem dlaczego zdecydowano się na taki krok, być może chodzi o to, by wrócić do dawnego klimatu? W każdym razie wygląda na to, że tym razem przechodzą na UE5, co jest całkiem interesujące - powiedział Henderson.

Plotki na temat nowej odsłony Ghost Recon pojawiają się w sieci już od jakiegoś czasu, choć nadal nie doczekaliśmy się żadnych konkretów ze strony Ubisoftu.