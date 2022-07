Labirynt online - 3. sezon cenionego kryminału trafi do Polski

fot. RED GO

Jak informuje platforma RED GO, czeski serial kryminalny trafia do Polski. 3. sezon i jak na razie ostatni Labiryntu ma premierę 25 lipca w RED GO. Twórcą wszystkich trzech sezonów serialu Jiří Strach, który jest uznawany za jednego z najlepszych i najpopularniejszych reżyserów pracujących przy serialach. Filmowiec rozważa kolejny sezon, ale nic nie wskazuje na to, by powstał szybko, bo na razie chce skupić się na filmach kinowych.

Labirynt - o czym nowy sezon?

W trzecim sezonie Labiryntu osią akcji jest śledztwo w sprawie kilku morderstw, które połączone są jednym religijnym motywem – apostołami Jezusa. Tym razem adwersarzem majora Remeša i jego ekipy będzie ktoś, kto od wielu lat ukrywa się przed policją, zmaga się też z Bogiem i sobą samym. Wraz z kamerą opuszczamy zabytkowe Brno i przenosimy się w rejony morawskiej prowincji, która pod pozorami „wsi sielskiej, anielskiej” skrywa mroczne tajemnice.

Labirynt - 3. sezon

Przypomnijmy, że Labirynt miał swoją polską premierę 24 czerwca w RED GO. Nie jest to jedyny czeski serial w serwisie. Można tam zobaczyć także Lata 90. - największy frekwencyjny hit Czeskiej Telewizji w XXI wieku.