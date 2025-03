Serial God of War – twórca się wygadał! Zaskakujące informacje

fot. SIE

Do tej pory wiedzieliśmy, że trwają prace nad serialem God of War, a Ronald Moore przejął projekt po poprzednich twórcach, których wizja nie spotkała się z zainteresowaniem włodarzy Prime Video. W nowym wywiadzie udzielonym podczas programu The Sackhoff Show, showrunner zdradził zaskakującą tajemnicę.

Więcej sezonów God of War

Okazuje się, że Amazon w tajemnicy zamówił dwa sezony serialu God of War. Tego oficjalnie nie ogłoszono.

– Obecnie pracuję nad adaptacją gry zatytułowanej God of War. To duży tytuł w świecie gier, a Amazon zamówił dwa sezony. Zaprosili mnie do współpracy, więc dosłownie siedzę w pokoju scenarzystów i nad tym pracuję.

To pokazuje, że Amazon wierzy w wizję Ronalda Moore’a i jest pewien, że ma w rękach hit. Każdy, kto zna fabułę God of War, wie, jaki jest w tym potencjał na serial, który może odnieść gigantyczny sukces na świecie.

God of War – o czym jest gra?

Pierwszy God of War pojawił się w 2005 roku na konsoli PlayStation 2. Bohaterem jest Kratos, który chce zemścić się na Aresie, bogu wojny odpowiedzialnym za śmierć jego bliskich. Gdy ostatecznie Kratos sam staje się tytułowym bogiem wojny, wciąż szuka szansy na zmianę swojego przeznaczenia.

Na razie nie wiadomo, która z gier posłuży za podstawę fabularną pierwszego sezonu, ale zakłada się, że pierwsza. Data premiery nie została ustalona.