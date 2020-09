Legion samobójców 2 - Harley Quinn i Król Rekinów łączą siły na świetnym fan arcie

Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to nadchodzący sequel filmu z 2016 roku, który skupiał się na grupie złoczyńców, pracujących dla rządu celem zredukowania swych wyroków. Reżyserem kontynuacji jest James Gunn. Ostatnio filmowiec postanowił podzielić się ze swymi obserwatorami fan artem przedstawiającym Harley Quinn i Króla Rekinów, a dokładnie ich przyjaźń. To wiele mówi o tym, czego możemy spodziewać się po relacji tych bohaterów w nadchodzącym filmie.

W sequelu Legionu samobójców, oprócz znanych z pierwszej części postaci, pojawią się również nowi bohaterowie. Jednym z nich jest Król Rekinów. Udostępniona przez reżysera grafika autorstwa Mo, została natomiast zainspirowana animowaną serią o Harley Quinn, której jednym z bohaterów jest właśnie wspomniany Król Rekinów. James Gunn, udostępniając fan art na Instagramie, zasugerował, że grafika oddaje klimat tego, co będziemy mogli zobaczyć również w nadchodzącym filmie.

Ten rewelacyjny fan art świetnie oddaje nasze zamiary - napisał reżyser.

Światową premierę Legionu samobójców: The Suicide Squad przewidziano na 4 sierpnia 2021.