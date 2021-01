Lessons in Chemistry - Brie Larson z główną rolą w serialu dramatycznym AppleTV+

fot. Marvel

Lessons in Chemistry pokaże widzom akcję rozgrywającą się na początku lat 60. i skoncentruje się na postaci Elizabeth Zott. Bohaterka marzy o zostaniu naukowczynią, ale jej ambicje temperowane są przez społeczeństwo, które wciąż uważa, że miejsce kobiety jest w domu. Zachodzi też w ciążę, co zmusza ją do znalezienia innej drogi. Ostatecznie bohaterka zostaje prezenterką w programie kulinarnym, który z czasem zaczyna gromadzić sporą widownię i zmienia się coś więcej niż program o gotowaniu.

W głównej roli zobaczymy Brie Larson (Kapitan Marvel), która także będzie producentką wykonawczą serialu szykowanego dla AppleTV+. Serial został zainspirowany debiutancką powieścią Bonnie Garmus o tym samym tytule. Showrunnerką produkcji została zaś Susannah Grant (Niewiarygodne). Autorka zajmie się opracowaniem scenariusza, ale pełnić będzie także funkcję producentki wykonawczej. Nie znamy na ten moment daty rozpoczęcia zdjęć oraz innych aktorów, którzy dołączą do Larson w produkcji AppleTV+.

