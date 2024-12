Terminator dostanie nową grę. Poznaliśmy jej tytuł

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na australijskiej stronie klasyfikacji wiekowej pojawiła się wzmianka o niezapowiedzianej jeszcze grze Terminator 2D: No Fate. Produkcja ma trafić na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. Sądząc po tytule, będzie to "mniejsza" produkcja z grafiką 2D.

Na chwilę obecną szczegóły dotyczące gry są bardzo skąpe, ponieważ tytuł nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Wiadomo jednak, że za produkcję i wydanie Terminator 2D: No Fate odpowiadać będzie bezpośrednio Reef Entertainment, co stanowi zmianę w stosunku do Terminator: Resistance, które zostało stworzone przez studio Teyon.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Terminator: Resistance, warto nadrobić zaległości. Gra, dostępna na PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series, opowiada oryginalną historię osadzoną w realiach filmów Terminator i Terminator 2: Dzień Sądu. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Los Angeles, niemal 30 lat po Dniu Sądu. Gracze wcielają się w Jacoba Riversa, żołnierza Dywizji Pacyficznej Ruchu Oporu, który staje naprzeciw bezwzględnym siłom Skynetu.