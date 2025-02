Finałowy zwiastun Minecraft: Film. Słodkie pandy i przerażająca Otchłań

fot. Warner Bros. Pictures

Ostatnia zapowiedź Minecraft: Film jest już dostępna w sieci - i udowadnia, jak stosunki internautów do nadchodzącej produkcji się ociepliły. Pierwszy zwiastun wywołał falę krytyki, natomiast drugi przekonał widzów tym, jak wiele elementów z gry wpleciono do fabuły. Trzeci również stawia na taką strategię - przede wszystkim miłośników franczyzy zadowolił widok pand z początku wideo. Widzimy również fragment Otchłani, która widocznie stanie się kluczowym wątkiem. Zobaczcie i oceńcie sami.

Minecraft: Film - zwiastun i zdjęcia

Minecraft: Film Zwiastun z polskimi napisami

Minecraft: Film - fabuła, obsada, premiera

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.

Jared Hess jest reżyserem filmu. Wśród producentów znajdują się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.

Minecraft: Film - premiera została zaplanowana na 4 kwietnia 2025 roku.

