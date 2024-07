Lewis Tan zapowiada Mortal Kombat 2. Johnny Cage będzie inny niż spodziewają się fani

fot. materiały prasowe

Reklama

24 października 2024 roku zadebiutuje Mortal Kombat 2, czyli kontynuacja dość ciepło przyjętego przez fanów filmu z 2021 roku. Jedną z rzeczy, na którą fani czekają najbardziej jest pojawienie się ich growego ulubieńca, czyli Johnny'ego Cage'a. Tej postaci zabrakło w pierwszej części, co wielu osobom się nie podobało. Pojawi się natomiast w kontynuacji, gdzie zagra go Karl Urban.

Okazuje się jednak, że postać Johnny'ego Cage'a będzie się różnić od tego, co fani znają. Ma "wywrócić ich oczekiwania." W taki sposób zapowiedział to Lewis Tan, który wcielał się w głównego, oryginalnego bohatera w pierwszym filmie. Oto co aktor miał do powiedzenia na temat ikonicznej postaci:

Karl Urban zaoferuje ciekawą perspektywę dla tej postaci. Nie mogę powiedzieć za dużo, ale jest świetnym gościem. Na planie było dużo zabawy i śmiechu. Podoba mi się, co zamierza zrobić z tą postacią. To będzie unikatowe i może trochę inne od tego, czego ludzie się spodziewają. Uważam, że jest świetnym aktorem.

Mortal Kombat 2 - co wiadomo o filmie?

Do swoich ról powrócili Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax Briggs), Tadanobu Asano (Raiden), Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Max Huang (Kung Lao) i Josh Lawson (Kano). W Johnny'ego Cage'a wcielił się Karl Urban. Ponownie za kamerą stanął Simon McQuoid, a scenariusz tym razem napisał Jeremy Slater (Moon Knight).