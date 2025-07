James Gunn przeczytał w końcu scenariusz do Batmana 2. Jest opinia

fot. DC

Fani Mrocznego Rycerza w ostatnich miesiącach nie mieli wielu powodów do zadowolenia. Chociaż Batman Matta Reevesa był sukcesem, to prace nad scenariuszem do drugiej części nieustannie się przedłużały do stopnia, że niektórzy zaczęli się niepokoić, że film nie powstanie. Reżyser ostatecznie ukończył nad nim prace dość niedawno, a James Gunn podczas uroczystej premiery Supermana udzielił komentarza w tej sprawie.

Mimo tego, że Batman Matta Reevesa nie jest w DCU, to zalicza się pod DC Elseworlds, nad którymi pieczę nadal sprawuje James Gunn. Ten miał okazję w końcu przeczytać scenariusz do drugiej części, a jego reakcja na pewno uspokoi wielu zaniepokojonych fanów. Ash Crossan ze Screen Rant zapytał kierownika DCU o wrażenia odnośnie scenariusza. Odpowiedź była jednoznaczna:

Jest świetny!

Po tej krótkiej interakcji James Gunn miał odejść z uśmiechem, aby dalej celebrować premierę Supermana.

O szczegółach nowego Batmana nie wiadomo zbyt wiele. Do tej pory pojawiały się tylko rozmaite plotki w tej sprawie. Można się jednak spodziewać powrotu Colina Farrella w roli Pingwina, którego solowy serial HBO odniósł wielki sukces w 2024 roku.

