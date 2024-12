Sweetpea dostanie 2. sezon. Ella Purnell komentuje swoją rolę

fot. materiały prasowe

Serial Sweetpea o mściwej dziwaczce, z Ellą Purnell w roli głównej, dostanie drugi sezon. Według oficjalnych doniesień w drugim sezonie Rhiannon Lewis powróci z zemstą, gdy jej zabójczy sekret pogłębi się, a ona stanie się bardziej szalona niż kiedykolwiek.

Komentując to ogłoszenie, Purnell, która pełni również rolę producentki wykonawczej, powiedziała:

Bycie częścią podróży Rhiannon, jej gniewnej przemiany, było dla mnie ważnym momentem w karierze, a obserwowanie, jak fani angażują się i identyfikują z naszą dziwaczną bohaterką, jest naprawdę wyjątkowe. Nie mogę się doczekać, aż publika zobaczy co dalej.

Sweetpea - fabuła

Sweetpea opowiada historię Rhiannon Lewis, osoby na którą nikt nie zwraca uwagi: ludzie omijają ją na ulicy, jest ciągle ignorowana przy awansach w pracy. Facet, którego lubi, nie chce się angażować w relację, a jej tata jest naprawdę chory. Ale kiedy dochodzi do ostateczności i Rhiannon traci kontrolę, osoba podpierająca ściany znika i zostaje zastąpiona przez młodą kobietę zdolną do wszystkiego, nawet tego co niemoralne.

Pierwszy sezon serialu będzie miał premierę w Polsce 2 stycznia 2025 roku w SkyShowtime.