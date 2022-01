Liga Sprawiedliwości - DC zniszczy grupę i uśmierci 9 ważnych herosów. Czegoś takiego jeszcze nie było

Dan Jurgens/Norm Rapmund/DC

O tej wiadomości od wczoraj jest głośno w całej branży komiksowej: w kwietniowym zeszycie Justice League #75, który reklamowany jest pod tytułem Śmierć Ligi Sprawiedliwości, DC zakończy działalność grupy w jej obecnej postaci i jednocześnie odbierze życie aż 9 z 10 jej członków. Będzie to finał serii, za którą odpowiada aktualnie Joshua Williamson; wydawnictwo decyduje się na taki krok nieprzypadkowo - w tym roku obchodzimy 30. rocznicę premiery komiksu Śmierć Supermana, którą w USA ukazano w 1992 roku w zeszycie Superman #75.

Williamson w wywiadzie dla Entertainment Weekly zapowiada, że zniszczenie Ligi Sprawiedliwości będzie konsekwencją przegranego boju z tajemniczą Mroczną Armią, opisywaną jako zbiór "największych złoczyńców DC, formujących swoją drużynę na krańcach multiwersum". Do boju ruszy 10 postaci: Superman, Batman, Wonder Woman, Marsjański Łowca, Green Lantern (John Stewart), Aquaman, Hawkgirl, Black Canary, Green Arrow i Zatanna - tylko jedno z nich przeżyje i wróci na Ziemię, aby wyjawić światu, co stało się z całą grupą.

Jakby tego było mało, uśmiercenie bohaterów może mieć trwały charakter i odbije się szerokim echem we wszystkich komiksach. Williamson kreśli nową rzeczywistość, w której "Liga Sprawiedliwości po prostu nie istnieje".

Tak prezentują się materiały promocyjne (zwróćmy uwagę, że na jednej z okładek na trumnach widać symbole Supermana, Batmana, Wonder Woman, Aquamana i Green Lanterna, co wyraźnie sugeruje, iż wszyscy z nich stracą życie):

Justice League #75 - materiały promocyjne

Williamsonowi w pracy nad zeszytem pomaga rysownik Rafael Sandoval. Komiks Justice Leeague #75 wejdzie na amerykański rynek 19 kwietnia.

