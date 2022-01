Marvel - Hulk miażdży głowę Bruce'a Bannera. Przeokrutna śmierć, ale czy prawdziwa?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował zapowiedź zeszytu Hulk #3, kolejnej odsłony nowej serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya. Jedna z ujawnionych plansz z całą pewnością zapadnie czytelnikom w pamięć na długo - Zielony Goliat w naprawdę brutalny sposób miażdży na niej głowę Bruce'a Bannera, doprowadzając do śmierci swojego alter ego. Sęk w tym, że nie wiemy, czy ta sekwencja rozegra się naprawdę.

W aktualnie wydawanym cyklu Bruce zdołał rozdzielić psychikę Hulka na 3 zasadnicze części. Sam heros działa teraz jak osobliwy statek kosmiczny, którym własnym umysłem steruje Banner, dostarczając innemu komponentowi osobowości paliwo w postaci gniewu wytwarzanego w tzw. Maszynowni, w której Zielony Goliat mierzy się z kolejnymi przeciwnikami, aby w ten sposób podtrzymać swoją wściekłość.

Plansze z Hulka #3 rozpoczynają się od przywołania tajemniczego zdarzenia z El Paso, gdzie protagonista w brutalny sposób zamordował osoby stające na jego drodze. Banner widzi następstwa incydentu, po czym zwraca się do niezwykle mrocznego Zielonego Goliata, pytając go o to, co zrobił. Hulk w odpowiedzi nazywa Bruce'a "słabym chłopcem" i miażdży jego głowę własnymi rękami. Zobaczcie sami:

Hulk #3 - plansze

W późniejszych scenach widzimy już jednak inną wersję Bannera, której Hulk nie rozpoznaje. W sieci pojawiają się dwa wytłumaczenia całego obrotu spraw: albo Zielony Goliat faktycznie uśmiercił swoje alter ego, a przeżyła jedynie psychika Bruce'a, albo wszystkie powyższe zdarzenia są częścią koszmaru Bannera.

Odpowiedź poznamy już jutro, kiedy to Hulk #3 zadebiutuje na amerykańskim rynku.

