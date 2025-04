Lista dodatków do Kapitana Ameryki 4. Oto zabawne momenty z planu - Harrison Ford i żart ze Star Wars

fot. materiały prasowe

Zapowiedziano kolejne dodatki do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, które pojawią się w edycji na Blu-rayu i platformach VOD. Ostatnia produkcja Marvel Studios nie spotkała się z entuzjazmem krytyków. Fani także nie przychodzili tłumnie do kin, co poskutkowało klapą finansową. Wcześniej informowaliśmy o usuniętych scenach, które się pojawią w edycji Blu-ray i VOD. Teraz ujawniono też dodatki specjalne, a jeden z nich nawet zaprezentowano w sieci:

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – dodatki specjalne

Assuming the Mantle - przeszłość, teraźniejszości i przyszłość Sama Wilsona w MCU. Oto jego dotychczasowa droga i wszystko to, co czeka za horyzontem.

Old Scores, New Scars - kulisy tworzenia złoczyńców. Tak powstał Czerwony Hulk, The Leader oraz Sidewinder. Analiza efektów specjalnych oraz charakteryzacji.

Gag Reel - zabawne momenty z planu.

Audio Commentary - komentarz filmu autorstwa Juliusa Onaha, reżysera oraz Kramera Morgenthau, operatora.

W sieci zadebiutował Gag Reel, który jest dostępny do obejrzenia. Fani Gwiezdnych Wojen rozpoznają słowa, które w pewnym momencie wypowiada Harrison Ford. To samo mówił na planie Gwiezdnych Wojen:

George! Możesz pisać to gó***, ale na pewno nie umiesz tego mówić! Zacznij ruszać ustami, gdy piszesz!

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – usunięte sceny

Tak opisano trzy sceny:

Poruszające podziękowanie – prezydent Ross chwali agentkę Taylor za jej działania.

Misja – Sam Wilson próbuje wydostać informację od agentki Taylor na ringu bokserskim.

Zostań – prezydent Ross przeprasza Isaiaha i wystosowuje do niego nieoczekiwane zaproszenie.

Agentka Taylor, grana przez Xoshę Roquemore, miała minimalną rolę w filmie. Usunięte sceny wydają się potwierdzać plotki o tym, że pierwotnie miała to być znacząca postać i potencjalna miłość Sama Wilsona.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – premiera w USA na VOD odbędzie się 15 kwietnia. W maju zostanie wydany Blu-ray. Niewątpliwie po premierze usunięte sceny trafią do sieci.

