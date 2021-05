Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - tak wyglądał Zielona Latarnia na planie

Źródło: DC Comics

Wayne T. Carr zagrał w filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera postać Johna Stewarta, czyli człowieka należącego do korpusu Zielonych Latarni. Miał pojawić się w epilogu, w którym najpewniej mieliśmy dowiedzieć się, że Stewart kiedyś dołączyłby do Ligi Sprawiedliwości. Warner Bros. odmówiło, bo mają plany na przedstawienie swojej wersji w filmie Green Lantern Corps oraz serialu Green Lantern. Natomiast nikt nie ma najmniejszego zamiaru kontynuować wizji Zacka Snydera.

Reżyser w wywiadach mówił, że sceny z Carrem kręcił na podjeździe swojego domu, Nie był to żart. Na zdjęciach opublikowanych przez reżysera oraz Wayne'a T. Carra dosłownie widzimy, że na podjeździe ułożyli green screen, a aktor był w stroju do performance capture. To też oznacza, że sam kostium miał docelowo zostać stworzony efektami komputerowymi, tak jak w krytykowanym Green Lantern z 2011 roku.

https://twitter.com/WayneTCarr/status/1388518201147879425

https://twitter.com/WayneTCarr/status/1388541477140058112

Nie wiadomo, czy scena została w ogóle skończona w postprodukcji, ale z uwagi na reakcje studia, jest to wątpliwe.