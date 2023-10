Aktor Gladiatora 2 i Faudy ochotnikiem w izraelskiej misji ratunkowej. Rakiety Hamasu i przerażające nagranie

materiały prasowe

Lior Raz to aktor, którego fani popkultury mogą kojarzyć z seriali W tłumie i Fauda czy filmów 6 Underground i Ostateczna operacja - niedługo zobaczymy go także w Gladiatorze 2. Jak się okazuje, bierze on obecnie udział w specjalnej misji ratunkowej w położonym na południu Izraela mieście Sederot, które w dalszym ciągu jest ostrzeliwane rakietami Hamasu. Wraz z grupą innych ochotników próbuje on uratować dwie rodziny z wcześniej wspomnianej miejscowości.

Raz udostępnił teraz w sieci dramatyczne nagranie, które przedstawia go i dwóch innych mężczyzn - prezesa Izraelskiego Instytutu Demokracji, Yohanana Plesnera, i dziennikarza Ariego Yissascharova - chowających się za ścianą muru. Nad głowami bohaterów wideo przelatują rakiety, w tle słychać też eksplozje. W dołączonym do nagrania wpisie aktor stwierdza:

Udałem się na południe, aby dołączyć do setek odważnych ochotników, "braci broni", którzy niestrudzenie pracowali, aby pomóc ludności na południu Izraela. Wysłano nas do ostrzeliwanego miasta Sederot, aby wydobyć dwie rodziny. Bez strachu!

Zobaczcie sami:

Lior Raz - nagranie z misji ratunkowej

Lior Raz - nagranie z misji ratunkowej

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Lior Raz (@liorraz)



Wiemy już, że do walki z Hamasem w różnej formie przyłączają się inne znane osoby. Wśród nich jest były premier Izraela, Naftali Bennett, którego widziano w trakcie dołączania do plutonu rezerwy i ubranego w mundur wojskowy. Sam Raz zdobywał natomiast doświadczenie w Siłach Obronnych Izraela.

Atak Hamasu na Izrael

Niespodziewany atak Hamasu na terytorium Izraela rozpoczął się w sobotni poranek. Według ostatnich szacunków już w trakcie pierwszego dnia konfliktu zginęło ponad 800 izraelskich cywilów - w tym wiele kobiet i dzieci, natomiast ok. 2,3 tys. zostało rannych. W Strefie Gazy przetrzymywanych jest ok. 150 zakładników, wśród których są oficerzy armii Izraela. Hamas zapowiedział, że w przypadku podjęcia przez Izrael działań w Strefie Gazy, przetrzymywani przez jego członków zakładnicy zostaną straceni bez ostrzeżenia, a egzekucje będą transmitowane na żywo w sieci.

Premier Benjamin Netanjahu w skierowanym do narodu orędziu stwierdził:

Izrael jest w stanie wojny. Nie chcieliśmy tej wojny. Została nam narzucona w najbardziej brutalny i brutalny sposób. Ale chociaż Izrael nie rozpoczął tej wojny, to on ją zakończy.