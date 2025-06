Zawodowy zabójca i gracz kontra zbiry. Zwiastun filmu akcji London Calling

fot. Mannequin Films // Short Porch Pictures

London Calling to najnowsza komedia akcji w reżyserii Allana Ungara (Bandit), który napisał również scenariusz wraz z Omerem Levinem Menekse'm i Quinnem Wolfe'm. W głównych rolach występują Josh Duhamel, Jeremy Ray Taylor, Rick Hoffman i Aidan Gillen. W obsadzie są też Neil Sandilands i Arnold Vosloo.

W sieci pojawił się zwiastun London Calling, w którym nie brakuje efektownej akcji, pościgów oraz żartów. Zobaczcie poniżej.

London Calling - zwiastun

London Calling - zdjęcia

London Calling

London Calling - fabuła

London Calling opowiada o przeciętnym płatnym zabójcy Tommy'm Wardzie (Duhamel), który zostaje uwięziony w Los Angeles po tym, jak przez pomyłkę zabił krewnego największego bossa przestępczego Londynu (Gillen). Aby wrócić do syna za oceanem, Tommy zawiera umowę ze swoim nowym pracodawcą (Hoffman): nauczyć nieśmiałego nastoletniego syna o imieniu Julian (Taylor), jak być mężczyzną, w zamian za bezpieczną podróż. Tommy jest teraz zmuszony zabrać ze sobą bojącego się własnego cienia Juliana i wykonać z nim nowe zlecenie zabójstwa znanego zabójcy. To, co zaczyna się jako prosta misja, przeradza się w całkowity chaos, gdy ten nieszczęśliwy płatny zabójca i jego niepewny siebie protegowany stają się dla siebie ostatnimi deskami ratunku.

London Calling - premiera w kinach 19 września.