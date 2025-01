Ten gadżet z Daredevil: Odrodzenie będzie dostępny w Disneylandzie! Pozwoli poczuć się jak superbohater

fot. materiały prasowe

W parkach Disneya pojawił się nowy gadżet związany z serialem Daredevil: Odrodzenie. Jest to maska samego Daredevila – to pełnowymiarowa i w pełni nadająca się do noszenia replika w kolorze czerwonym z szarymi akcentami po bokach i przyczerwienionymi oczami. Mierzy ona 12,75 cala wysokości wraz ze stojakiem i posiada regulacje po bokach, dzięki czemu można w pełni dopasować ją do głowy.

Daredevil: Odrodzenie – maska, cena

fot. Disney Store

Cena maski zarówno w Disneylandach, jak i w oficjalnym sklepie Disney Store wynosi 79,99 dolarów, a więc około 320 zł.

